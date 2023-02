Pochesci: “Champions? Convinto che Napoli, Inter e Milan supereranno il turno”

Le parole del tecnico: "Non dimentichiamo che i tecnici italiani sono i migliori del mondo ed è giusto che se ne riconoscano gli indubbi meriti"

Intervenuto ai microfoni di Tele A, Sandro Pochesci, allenatore, ha parlato così del cammino in Champions League delle squadre italiane: "Io sono abbastanza fiducioso per quello che concerne le nostre formazioni. Sono convinto che Napoli, Inter e Milan supereranno il turno e approderanno ai quarti di finale di Champions League. Non dimentichiamo che i tecnici italiani sono i migliori del mondo ed è giusto che se ne riconoscano gli indubbi meriti".