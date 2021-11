Pochesci: “Derby? Meglio l’Inter, ma la vittoria del Milan non sarebbe stata uno scandalo”

A TMW Radio, l’allenatore Sandro Pochesci ha parlato così di quanto accaduto ieri a San Siro nel derby tra Milan e Inter

A TMW Radio, l’allenatore Sandro Pochesci ha parlato così di quanto accaduto ieri a San Siro nel derby tra Milan e Inter: "Un pensiero a chi lo dedica?Ai tifosi del Milan che hanno dedicato la coreografia del derby ai medici e infermieri durante il Covid-19. Ci hanno dato una bella lezione. Dobbiamo poi capire perché in campo nel derby c'erano solo due italiani in campo. Va rivisto il nostro sistema. Dobbiamo tornare a far innamorare le persone, manca la passione che avevamo da ragazzi. Derby? E’ stata una partita che meritava l'Inter ma che poteva anche perdere. In Italia è difficile dominare per 90 minuti. Per me è stata una partita in cui l'Inter l'ha fatta ma il Milan la poteva punire. L'Inter ha giocato meglio ma non ci sarebbe stato uno scandalo se avesse vinto il Milan. Il Napoli e il Milan sono partiti benissimo, le altre ne hanno fatta una rallentata. All'Inter forse c'è da chiedersi il perché di queste rimonte, avendo poi la difesa più forte d'Italia".