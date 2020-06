Pochesci: “L’Inter ha recuperato la partita comportandosi da grande squadra. Eriksen…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’allenatore Sandro Pochesci analizza così la vittoria dell’Inter sul campo del Parma: “L’Inter ha recuperato una partita difficile comportandosi da grande squadra. Ha trovato i due gol nel finale ma perché ha mostrato di essere più forte. Ciò non toglie che mi aspetto di più nell’aspetto tecnico. Va riconosciuto però che oggi affrontavano una squadra difficile e in forma“.

Voto alla prestazione di Eriksen?

“Voto 5 perché l’ho visto molto spento. Lui in genere è un giocatore pieno di inventiva e che fa segnare. Oggi non si è rispecchiato in queste caratteristiche”.

Chi può ambire al secondo posto?

“Per me il campionato rimane così com’è: prima la Juventus, seconda la Lazio e il terzo posto lo vedo più a rischio. L’Inter deve fare attenzione all’Atalanta”.

(TMW Radio)