Pochesci: “Lautaro? Nemmeno l’Inter crede alla stagione fatta: un affare venderlo ora. Su Griezmann…”

Intervenuto su Radio Bianconera, il tecnico Sandro Pochesci ha parlato dei rumors che parlano di Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona per l’attaccante argentino dell’Inter: “Secondo me lo vendono perché nemmeno loro ci credono alla stagione che ha fatto. L’acquisto designato dell’Inter era Dzeko – le parole riportate da TuttomercatoWeb -, poi si sono ritrovati in casa questo giocatore e hanno puntato su di lui, ma il campione si vede su 5-6 stagioni. Secondo me l’Inter fa un affare se lo vende adesso al Barcellona“.

Pochesci ha detto la sua sullo scambio con Griezmann: “Io prenderei soldi e andrei a scegliere qualcosa di migliore“.