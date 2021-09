Pochesci: “Scudetto? Napoli favorito, poi l’Inter. Mourinho? E’ stato inelegante”

Le parole dell'allenatore: "Scudetto? Per me se la giocano in tre. La favorita rimane il Napoli e poi Milan e Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci, allenatore, ha parlato così del comportamento di Jose Mourinho dopo la sconfitta nel derby: "Mourinho lo si conosce, perdere in quel modo non gli è piaciuto. Se lo avesse fatto un altro... Io per esempio ho preso due mesi di squalifica per aver detto che con una decisione l'arbitro ha indirizzato la partita. A certi personaggi è consentito tutto. Per me ha sbagliato Mourinho, quando la partita è finita, è finita. Per me è stato poco elegante lamentarsi. Gliela faranno pagare per quanto detto dopo il derby. Per me la Roma deve sperare nel quarto posto, a livello offensivo è forte. Nel derby è mancata la fase difensiva, con diversi errori. Scudetto? Per me se la giocano in tre. Voglio vedere la forza del Napoli contro la Fiorentina. La favorita rimane il Napoli e poi Milan e Inter. Non credo nel recupero della Juventus".