Pochettino sul caso Icardi: “Abbiamo sbattuto i pugni quando serviva, nello spogliatoio…”

Mauricio Pochettino ha toccato anche il "caso Icardi" in una lunga intervista ai microfoni di Infobae. Nei giorni successivi al tradimento di Mauro nei confronti di Wanda, il giocatore chiese di poter non giocare e allenarsi per sistemare la sua vita privata. Una richiesta che ha messo in difficoltà il Psg. L'ex tecnico ricorda: "Penso che abbiamo gestito molto bene l'intera questione come staff tecnico. Le cose accadono in ogni squadra e qui è molto più accentuato perché siamo in un club come il PSG, sul quale ci sono i riflettori del mondo e tutto è stato ingigantito. Ma penso che come staff tecnico siamo stati capaci di gestire in modo calmo, moderato, abbiamo pulito i panni sporchi in casa, abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando serviva, ma internamente. Sappiamo che ci sono interessi individuali o di immagine che a volte fanno dire molte cose che non sono reali, e non possiamo nemmeno combatterli. Ma sappiamo benissimo cosa è successo lì dentro e ce ne andiamo con la serenità di aver dato il massimo".