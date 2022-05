Pochettino: “Mbappé, solo Hakimi sapeva del rinnovo. Al Real saranno delusi”

Il tecnico torna sulla decisione dell'attaccante francese di rinnovare il suo contrato con il Psg

Intervistato nel corso del programma 'El Partidazo de COPE', Mauricio Pochettino ha commentato la decisione di Kylian Mbappé di rinnovare il suo contrato con il Psg: "Non mi ha sorpreso la decisione di Mbappé. Confidavamo che non avesse preso la decisione e che sarebbe stata presa all'ultimo momento. L'intero spogliatoio del PSG ha saputo della decisione di Mbappé mezz'ora prima. Solo Achraf Hakimi lo sapeva. Ufficialmente ho saputo del suo rinnovo di Mbappé mezz'ora prima. Pur essendogli vicino non conoscevamo la sua decisione finale. Me lo ha detto il presidente. Ovviamente è una delusione per il Real Madrid non aver ingaggiato Mbappé".