Pochettino: “Psg la big che ha investito di meno. Presi quasi tutti parametri zero”

Un mercato a costo zero. E' la frase, parecchio provocatoria, dell'allenatore del Psg Mauricio Pochettino, secondo cui il solo fatto di non aver pagato i cartellini rende il mercato estivo del Psg un mercato a ribasso.

"Non stiamo facendo niente di male. Anzi, dei grandi club il Psg è quello che ha investito meno di tutti in estate. Abbiamo comprato a costo zero (Hakimi a parte ndr). Dovreste fare un po' di conti per vedere quanto hanno speso altri club. Forse ne ricavereste qualche sorpresa", la risposta di Pochettino a Cadena Cope.