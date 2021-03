PODCAST – “The Day After” allungo in campionato e sviluppi societari

Terzo appuntamento con il podcast di FcInter1908 "The Day After" a cura di Giovanni Montopoli e Daniele Mari

Terzo appuntamento con "The Day After: il giorno dopo Parma-Inter". I nerazzurri sbancano il Tardini, nessun calo di tensione, concentrazione massima e - dopo un primo tempo giocato a ritmi blandi - nella ripresa ci pensa Alexis Sanchez a mettere in cassa la sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Antonio Conte che incrementano il proprio vantaggio sul Milan a distanza di 6 lunghezze.