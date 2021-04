PODCAST- Next Stop: prossima fermata Napoli-Inter. Ultime indiscrezioni e un’idea mercato

Consueto appuntamento con il podcast di FcInter1908.it. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Gattuso parliamo di temi e formazioni della gara con Andrea Della Sala, Daniele Vitiello e Eva A. Provenzano

Prossima tappa Napoli. I nerazzurri di Conte affronteranno una sfida non semplice contro una squadra che è in ripresa come quella di Gattuso. La sua formazione è pronta a lottare con le unghie e i denti per un posto in Champions. Le motivazioni sono alte. Ma anche per i nerazzurri che all'orizzonte hanno visto spuntare lo scudetto.