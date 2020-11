Ozil fuori dai piani Arsenal, l’ex Inter Podolski: “Non va bene qualsiasi cosa abbia fatto”

Lukas Podolski scende in campo in difesa di Mesut Ozil. Il giocatore non gioca con l’Arsenal da marzo ed è stato messo in pratica alla porta. L’ex interista ha criticato il club inglese per la mancanza di lealtà nei confronti di Ozil che ha giocato 250 volte con la maglia dei Gunners. «Vorrei capire quali sono le circostanze che hanno portato a questa decisione, ma in generale penso che non vada bene cacciare da una squadra un calciatore che è rimasto lì 6-7 anni. Non lo fai a meno che non sia successo qualcosa, ma anche se avesse fatto qualcosa non lo fai. Non so ovviamente cosa stia accadendo ma qualsiasi cosa sia successa non lo metti ai margini della squadra, anche per continuare ad avere a disposizione la sua classe».

(Fonte: Bild)