Pogba, bordate a Mourinho: “Solskjaer non ti mette da parte fingendo che…”

Le parole di Paul Pogba a Sky Sports: "Avevo un ottimo rapporto con Mourinho, era sotto gli occhi di tutti: poi da un giorno all'altro non so cosa sia successo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Paul Pogba , centrocampista del Manchester United, ha parlato così di Jose Mourinho , con cui ha avuto un pessimo rapporto nell'ultimo periodo coi Red Devils del tecnico: "Il rapporto che ho con Ole è diverso, lui non andrebbe mai contro ai giocatori. Magari non ti sceglie, ma non ti mette da parte facendo finta che tu non esista. Questa è la differenza con Mourinho. Avevo un ottimo rapporto con Mourinho, era sotto gli occhi di tutti: poi da un giorno all'altro non so cosa sia successo. Questa è la cosa strana, non posso spiegare perché non so.

Forse il lavoro di Solskjaer è più vicino alle persone. Ogni allenatore ha il suo metodo per allenare e per rapportarsi e i giocatori devono adattarsi: alle volte il metodo fa per te, altre no. Le parole di Jose dopo il Tottenham? Non so cosa sia successo, sono sicuro che Mourinho abbia detto qualcosa per far sì che la gente ne parli: lui fa così. Noi abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, Ole lo sa e noi ci siamo goduti quel momento anche perché conosciamo Mourinho. Noi non abbiamo bisogno di una guerra a parole, siamo concentrati. Abbiamo vinto, lui ha perso e non vuole parlare della partita, ma del padre di qualcuno: lui fa così, lo sanno tutti".