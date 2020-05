Mercato Inter, Pogba concentrato sul presente: “Dobbiamo restare motivati”

Parlano tutti di lui. La stampa inglese sostiene che il Real Madrid è pronta ad un’offerta di ottanta milioni per portare Paul Pogba alla corte di Zidane. In Spagna riprendono la notizia ma ricordano che in Italia c’è chi accosta il giocatore all’Inter. Intanto lui si tiene in forma per la Premier League. E in un’intervista concessa al canale ufficiale dello United il francese ha detto: «Ho una piccola palestra in casa. Posso allenarmi, fare corsa, un po’ di bici, uscire e fare qualcosa in giardino con la palla. Sto cercando di tenermi occupato e di mantenermi in salute. Dobbiamo restare motivati, non c’è altra scelta. E’ un periodo difficile e non sappiamo quando avrà fine, ma ho ancora degli obiettivi in testa, sperando che un giorno questa pandemia si fermi».

Il giocatore quindi è concentratissimo sul presente e sulla ripresa del campionato: «Dobbiamo tornare in campo e dobbiamo essere pronti. Per quanto mi riguarda non sono mai stato così a lungo fermo. Voglio solo tornare a giocare. Intanto mi sono tenuto in contatto con i miei compagni con le video chiamate. Se potessi scegliere con chi di loro isolarmi lo farei con Bailly perché so che mi farebbe morir dal ridere tutto il giorno».

(Fonte: manutd.com)