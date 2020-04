EDICOLA / L’Equipe: Pogba, priorità Real con Camavinga. Rimandato Mbappé

L’Equipe non ha dubbi. Non è Mbappé la priorità del Real Madrid. Altri due sono i nomi centrali del prossimo mercato del club spagnolo. Il primo è quello di Pogba che sembra intenzionato a lasciare il Manchester United. Secondo alcune indiscrezioni anche l’Inter lo starebbe seguendo, ma la formazione della capitale spagnola va dritta come un treno verso il suo obiettivo. Tanto che lui e Camavinga (centrocampista 17enne del Rennes) sarebbero la priorità assoluta dei blancos. E questo addirittura sposterebbe di un anno l’assalto a Mbappé: si andrebbe sul giocatore del PSG nel 2021.