Pogba, desiderio di mercato? Solkjaer: “Lo United vuole trattenere i migliori”

C’è chi dice che Conte sacrificherebbe anche giocatori importanti perché arrivasse un nome importante per il centrocampo. E tra questi desideri ci sarebbe anche il nome di Pogba. Il Manchester United però, stando alle parole dell’allenatore, Ole Gunnar Solkjaer, non avrebbe intenzione di rinunciarci. «Ovviamente vogliamo tenere i calciatori migliori e speriamo di poter fare qualcosa. Vogliamo costruire una squadra per il futuro e da quando Paul è rientrato, è via via cresciuto. Si sta divertendo, vediamo dove ci porta», ha detto.