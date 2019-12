Biasin: “Inter, per Politano sono cavoli acidi. Col Genoa anche se recupera qualcuno…”

Nel suo approfondimento per Williamhillnews.it, Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell’Inter alla vigilia della gara con il Genoa.

“Sei potenzialmente convocabile. Sì, dico a te. E parlo di giocare nell’Inter di Antonio Conte che sabato pomeriggio sfida il malandato Genoa e deve letteralmente “stringere le chiappe”. Cioè, d’accordo l’emergenza, ma una situazione come quella che tocca ai nerazzurri, a Milano, non si vedeva dai tempi del Lazzaretto di manzoniana memoria.

Facciamo la conta: Vecino a parte, non ci sono centrocampisti di ruolo (Brozovic è squalificato), e magari qualcuno recupererà in extremis, ma anche dovesse riuscirci sarà nelle stesse condizioni di “me e te” dopo il giro di antipasti al Cenone di Natale.

In avanti tanti saluti anche al più in forma di tutti, che poi è Lautaro Martinez (pure lui squalificato), al suo posto con buona probabilità giocherà Politano che è “bravino” a fare la seconda punta, “poco adatto” a fare l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2 e molto bravo nel 4-3-3, solo che Conte non gioca col 4-3-3 e, quindi, capite bene che per il ragazzo “de Roma” sono cavoli acidi”.