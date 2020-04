Politano: “Differenze Conte-Gattuso? Non ce ne sono tante. Euro 2021? Ho un anno in più per…”

“Differenze Conte-Gattuso? Non tantissime, sono due allenatori che mettono l’anima a fare il loro lavoro. Sul campo lavorano in modo diverso anche come modulo, Conte va più per le lunghe mentre Gattuso di meno ma con grande intensità”. Intervenuto a Sky Sport, l’esterno del Napoli Matteo Politano ha parlato così delle differenze tra l’allenatore dell’Inter e quello del Napoli.

ROSA DEL NAPOLI – “E’ una rosa spettacolare, Mertens è fortissimo e quando lo vedi allenare lo pensi ancora di più. Ci sono tanti giocatori forti”.

OBIETTIVO QUANDO SI TORNA IN CAMPO – “Il mio obiettivo è quello di fare il primo gol e di vincere perché vogliamo andare in Europa”.

EUROPEO NEL 2021 – “La Nazionale è un mio obiettivo, avrò un anno in più per far vedere a Mancini che sono pronto e posso essere lì”.