La Repubblica – Spinazzola-Politano saltato, la Roma ha una convinzione. Ora Inter-Moses

La tensione tra Roma e Inter per il mancato affare Spinazzola-Politano, si respirava fino a ieri sera, quando a Linate è sbarcato il nerazzurro, di rientro dalla capitale. Il quotidiano La Repubblica parla di mercato da tutti contro tutti e degli scenari che hanno portato alla rottura. “I giallorossi erano disposti anche a condizionare l’obbligo di riscatto di Spinazzola da parte dell’Inter al minimo di 15 presenze (da almeno 45 minuti). Ora è furiosa e studia la possibilità di fare causa al club nerazzurro per responsabilità precontrattuale. Irritati (eufemismo) anche i calciatori coinvolti”.

In effetti l’ex Juve ha lasciato Milano senza nessuna voglia di parlare e quando è arrivato a Fiumicino ha solo detto che andava ad allenarsi e che pensava alla prossima partita. Politano è arrivato a Linate a sera tarda e non ha spiccicato parola. “Le sue foto con la sciarpa giallorossa ora sono la reliquia di una beffa. La Roma è convinta che l’Inter abbia cambiato le carte in tavola perché in contemporanea si era sbloccato l’acquisto di Ashley Young dallo United e il Chelsea offriva Moses per la fascia destra. E insomma non aveva più bisogno di Spinazzola”, spiega il giornale. E ora quindi si pensa al giocatore che è in prestito al Fenerbahce, arriverebbe in prestito anche a Milano. Intanto Giroud aspetta l’uscita di Politano.

ERIKSEN – Il giornale parla anche della trattativa per il giocatore degli Spurs: “Marotta è impegnato su mille tavoli, perché c’è pure da accontentare quelli del Tottenham su Eriksen, e il presidente Levy non è un tipo facile. Ci sono avvicinamenti, ma c’è ancora da trattare. Tant’è che oggi il trequartista danese gioca in Premier”.

(Fonte: La Repubblica)