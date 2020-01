Politano al Napoli, l’ufficialità la dà la nuova compagna Ginevra. E c’è il like dell’ex Inter

Il comunicato del Napoli è in arrivo, ma che Matteo Politano sia ormai un nuovo giocatore azzurro è fatto praticamente certo. Soprattutto dopo l'”annuncio” della nuova compagna dell’ormai ex attaccante dell’Inter, Ginevra Sozzi, che ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Baloo, il nuovo cucciolo della coppia, con alle spalle lo splendido sfondo del mare di Napoli e di Castel Dell’Ovo. A contorno, la frase: “New home”, abbastanza eloquente. E non è mancato nemmeno il più classico dei like dello stesso Politano a dare al post ancor più credibilità sulla nuova vita dei due.

(Fonte: Profilo Instagram Ginevra Sozzi)