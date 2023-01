Napoli, Politano: “Inter brava a sfruttare l’occasione, noi un po’ sfortunati”

"Sapevamo che era una partita difficile, ci tenevamo a ripartire bene. La partita è stata equilibrata per 50', sono stati bravi a fare gol ma noi abbiamo avuto qualche occasione ma non l'abbiamo sfruttata. Dobbiamo guardare avanti perché tra tre giorni abbiamo un'altra partita. Queste partite vengono decise dagli episodi, l'Inter ha sfruttato al meglio l'occasione avuta e noi siamo stati sfortunati e siamo mancati nell'ultimo passaggio. L'Inter ha fatto una grande partita difensiva, noi siamo stati lenti nel giropalla e ci hanno messo in difficoltà. La sosta è stata lunga, ci sarà ancora da lavorare per tornare in forma, è normale che qualcuno sia ancora indietro di condizione. Siamo amareggiati ma dobbiamo guardare avanti"