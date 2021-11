Politano: “Inter? Ancora i favoriti per lo scudetto. Quando San Siro è pieno…”

Le parole dell'azzurro: "Inter? E' una partita molto importante, affrontiamo una grandissima squadra e sarà difficile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Matteo Politano, ex esterno dell'Inter oggi in azzurro, ha parlato così in vista della gara con i nerazzurri di domenica sera: "Siamo carichi, abbiamo avuto due settimane per prepararci al meglio. Ora stanno rientrando i nazionali, domani e sabato prepareremo al meglio questa partita. E' una partita molto importante, affrontiamo una grandissima squadra e sarà difficile. Dovremo fare risultato per tenere l'Inter il più lontano possibile.