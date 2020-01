Inter, il Milan raddoppia: sì a Politano, ma c’è un altro giocatore nel mirino di Maldini

In questi giorni Inter e Milan stanno ragionando su varie ipotesi di mercato. Se ai nerazzurri pare interessare Kessié, ai rossoneri piace non poco Matteo Politano. Ma non solo: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la dirigenza milanesta avrebbe individuato in Vecino un altro possibile rinforzo. Scrive il quotidiano:

“… Mentre per Politano si lavora a un’operazione a incastri con il Milan anche se l’ipotesi si uno scambio con Kessie non è decollata. Nei discorsi tra i club può invece entrare Matias Vecino: anche in questo caso, sono attese novità in settimana. Un capitolo a sé merita Olivier Giroud: con il Chelsea balla un milione, il centravanti ha già parlato con Conte e sa quali spazi può avere all’Inter: l’avesse avuto con già l’Atalanta, probabilmente sarebbe entrato il francese piuttosto che Politano. Anche per questo Conte attende con ansia che l’Inter batta qualche colpo pure sul mercato“.

(Fonte: Tuttosport)