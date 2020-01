GdS – Inter, Politano si è convinto: sì al Napoli, i dettagli dell’operazione

Politano dice sì al Napoli. Dopo la delusione per il mancato passaggio alla Roma nell’ambito dello scambio con Spinazzola, l’attaccante classe 1993 si è deciso ad accettare la corte del club partenopeo. Niente da fare per Siviglia e proprio Roma, che ieri mattina avevano sperato di potersi inserire nell’affare. Decisivo il pressing del DS azzurro Giuntoli, che ha aumentato la proposta economica per ottenere il sì del calciatore.

Politano si trasferisce a Napoli con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2022 per un’operazione da 25 milioni di euro: 2 milioni subito, 20 per il riscatto più altri due di bonus. L’ex Sassuolo, che firmerà un contratto da 2 milioni di euro a stagione fino al 2024, sarà al San Paolo già domani sera in occasione della sfida contro la Juventus per la passerella.