Sky – Inter, cessione Politano è variabile che decide le tempistiche per Giroud

Olivier Giroud sembra davvero vicino a vestire la maglia nerazzurra. Manca però ancora qualcosina per colmare la distanza tra l’offerta di 4 mln + 1 di bonus fatta dall’Inter e i cinque mln + bonus richiesti dal Chelsea. Si attende l’ok del club inglese per il giocatore che va in scadenza di contratto a giugno ma vuole cambiare aria per convincere Deschamps di meritare l’Europeo.

A Skysport, Marchetti di lui ha detto: “La cessione di Politano è una variabile che potrebbe decidere le tempistiche dell’arrivo del giocatore francese. Il club nerazzurro vorrebbe prima cedere l’italiano per non essere costretta dalle dinamiche di mercato a concedere il giocatore a condizioni più favorevoli. Ma il giocatore spinge per trasferirsi a Milano e anche Conte lo aspetta”.

(fonte: SS24)