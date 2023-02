Polito (DS Bari): “Esposito? In carriera ha fatto errori. Prima di prenderlo gli ho detto…”

Su Esposito

"Esposito è un giocatore che, come capita in questo modo, con qualche errore si è messo addosso un’etichetta che rischia di portarsi per tutta la carriera. Ho un lessico diretto per comunicare con i miei giocatori. Prima di prenderlo è stato qui a Bari, nei miei uffici per essere chiari, pane al pane e vino al vino. Gli ho detto che qui non c’è spazio per le teste calde, ci sono stati errori come non voler entrare in una partita. Ho deciso di prenderlo, è un giocatore che può dare qualcosa a questo Bari. Si è presentato con un gol ma questo è solo un biglietto di presentazione, sappiamo che i conti si fanno alla fine, ha le qualità per essere una risorsa per questo Bari".