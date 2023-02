Polizzi: “Inter-Milan? I rossoneri non possono fare peggio di così. Solo uno…”

Davide Polizzi, presente negli studi di Sky Sport, si è soffermato per un momento anche su Inter-Milan di domenica sera. In particolare, sul momento dei rossoneri di Stefano Pioli ha detto: "Sarà un derby molto complicato per il Milan. Faccio fatica però a pensare che possa fare peggio rispetto all'ultimo periodo. C'è solo un giocatore, ed è Sandro Tonali, che per caratteristiche e personalità può fare da trait d'union tra fase difensiva e offensiva dei rossoneri".