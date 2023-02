Polveriera Psg, il ds Campos “aiuta” Galtier in panchina: tecnico indispettito

Nell'ultimo turno di Ligue 1, il Psg si è imposto in extremis sul Lille per 4-3. Decisivo il gol di Messi al 95' con una punizione capolavoro. Come sottolinea il Corriere della Sera, la vera scena cult della partita è stata in panchina. "Con i parigini sotto per 3-2 fino all’87’, il direttore sportivo Luis Campos (che ha alle spalle anche una carriera da allenatore) ha lasciato gli spalti ed è sceso per urlare indicazioni ai giocatori accanto al tecnico Christophe Galtier, apparso molto indispettito".

"Fatto sta che in un finale accesissimo il Psg è riuscito a rimontare grazie ancora a Mbappé all’87’ e appunto alla perla di Messi in extremis. Con questo risultato, il Psg consolida il primato in classifica, ma la sensazione è che Galtier non sia saldo nonostante l’ampio margine. Le liti nello spogliatoio prima della partita con il Bayern Monaco in Champions, culminate con la sconfitta di martedì scorso a causa di una papera di Donnarumma, e le polemiche successive per l’atteggiamento di Neymar, «colpevole» di aver giocato una partita a poker e di aver cenato in un fast food subito dopo le raccomandazioni di Mbappé, rischiano di far pagare il conto a un allenatore mai troppo amato".