Polverosi: “Allegri non ha Lautaro, deve arrangiarsi. Se vuole lottare con l’Inter…”

Alberto Polverosi, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di oggi, ha parlato della Juventus reduce dalla vittoria col Cagliari e in attesa di Inter-Frosinone di stasera. Queste le sue considerazioni: "Allegri non ha Lautaro che non smette di segnare e allora deve arrangiarsi con i difensori. Stavolta hanno segnato Bremer e Rugani su una punizione e un calcio d’angolo di Kostic. Il massimo dell’allegrismo. Poi la rete di Dossena ha reso ancora più particolare questa partita: i tre gol sono arrivati da tre difensori centrali su tre situazioni di gioco da fermo.