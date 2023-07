Polverosi: “Centrocampo Inter forse più forte di quello del Milan. E rispetto al Napoli…”

"Ma la vera e decisiva differenza fra il centrocampo della stagione scorsa e quello della stagione prossima è nella qualità e nella disponibilità. Gagliardini non era mai stato parte fondamentale del reparto centrale, Brozovic lo era fino a due anni fa, poi l’anno scorso già prima del Mondiale aveva perso il ruolo di regista per l’intuizione di Inzaghi: quel posto sarebbe andato a un centrocampista più tecnico come Calhanoglu. Che l’ha interpretato bene fin dall’inizio. Avendo in casa una giovane riserva, per il ruolo di play, come Asllani (cresciuto dopo un anno di apprendistato a San Siro), la partenza di Brozovic sarebbe stata indolore. Anzi. I 18 milioni degli arabi sono stati preziosi per concludere alcune operazioni"