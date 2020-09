Polverosi: “Inter, ecco chi ti serve: nerazzurri avanti alla Juve se arriva…”

Alberto Polverosi, noto giornalista e storica firma del Corriere dello Sport, ha parlato in esclusiva al TuttoMercatoWeb dell’Inter di Antonio Conte e del duello con la Juventus di Andrea Pirlo per lo scudetto nella stagione che sta per iniziare ufficialmente con il primo turno di campionato in programma nel prossimo weekend: “Credo che l’Inter sia un pezzetto più avanti alla Juve soprattutto se arriva Kantè. I nerazzurri hanno bisogno di un giocatore così che sa anche distribuire gioco“.