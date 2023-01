Polverosi: “Inter, Lukaku da ricostruire da cima a fondo. Se torna quello vero…”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha parlato così della coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez: "Erano stati insieme nell’anno dello scudetto di Conte, poi Lukaku era partito per Londra dove non aveva entusiasmato (8 gol in Premier) decidendo per questo di tornare a Milano per ricostruire una coppia di successo. Questo era l’obiettivo, ma Romelu finora nell’Inter di Inzaghi ha giocato appena 249 minuti con un solo gol.