Polverosi: “Inter e Milan davanti, le altre inseguono. Inzaghi ha uno scenario interessante”

"Le milanesi avanti, le altre a inseguire. Il mercato per ora dice questo e consiglia pure, alle altre, di non perdere troppo tempo perché fra 18 giorni si comincia a fare sul serio. Il Milan è già pronto, l’Inter quasi, il Napoli non ancora, la Juve no, la Roma no, la Lazio no nella maniera più assoluta, la Fiorentina e l’Atalanta neppure".