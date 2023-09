Polverosi: “Inter-Milan non poteva nascere meglio di così. Ieri al Meazza…”

Le considerazioni del giornalista dopo l'ultima giornata di campionato e in vista del derby di Milano in programma dopo la sosta

Arriva anche il commento di Alberto Polverosi sul grande inizio di stagione dell'Inter. Ne ha parlato nell'editoriale di oggi sul Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Aspettavamo una risposta, è arrivato un urlo, un boato, anzi, un boato quadruplo, quello di San Siro. Meglio di così il derby di Milano non poteva nascere, tutt’e due in testa da sole, tutt’e due a punteggio pieno, col Napoli staccato, con la Juve pure, con Giroud vice capocannoniere, con Lautaro Martinez capocannoniere e con la sua squadra che continua a segnare e a non prendere gol.