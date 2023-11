Polverosi: “Lautaro doppia Giroud e Lukaku, è meglio anche di Osimhen: in Europa è…”

Kane lo supera — Nella classifica del Pallone d’Oro è finito solo al 20° posto, significa che almeno fino alla stagione scorsa non era considerato fra i più forti d’Europa. Ma se pensiamo solo alla stagione attuale, quali sono i cannonieri che possono superarlo? Domanda ancora più stringente: con quale bomber si potrebbe fare uno scambio, pensando di migliorare il livello e il numero dei gol, con Lautaro Martinez?

Due su tutti, Haaland e Mbappé, anche se nei rispettivi campionati per ora hanno segnato meno di lui, 10 gol per il francese del Psg in Ligue 1 e 11 per il norvegese del Manchester City in Premier League. Più di Lautaro ha segnato Harry Kane, 15 reti col Bayern Monaco in Bundesliga. Ma davvero l’ex Tottenham è meglio del 10 nerazzurro? La differenza, a favore di Kane, è nella completezza del repertorio: la definizione di attaccante per il cannoniere del Bayern è forse limitata, è più adatta quella di “giocatore d’attacco”, come lo è stato Dzeko, come lo sta diventando Zirkzee, ma di un grado superiore come giocatore, di due come cannoniere. Sotto questo profilo, Lautaro è un passo indietro, anche se pure lui, quando la squadra ha qualche difficoltà a produrre un gioco offensivo, torna a metà campo per lavorare con Calhanoglu e compagni. Poi c’è Bellingham, che appartiene a un altro mondo e forse anche a un’altra epoca. Se l’argentino è un campione, Bellingham è un fuoriclasse. E oltre alla differenza di categoria ce n’è una anche di ruolo: quello di Lautaro è ben definito, centravanti vero, quello del madridista è un ruolo d’insieme: attaccante/trequartista/mezz’ala, bomber e rifinitore.

Lautaro in Europa — Nella classifica del Pallone d’Oro prima dell’interista, oltre a Messi, Haaland e Mbappé, ci sono attaccanti come Vinicius, il suo connazionale Julian Alvarez (che al Mondiale in Qatar gli aveva portato via il posto da titolare), Osimhen, Salah, Lewandowski, Benzema, Kvaratskhelia, Bellingham e Kane. Alle sue spalle Griezmann, Saka e Musiala. Ecco, quelli dietro di lui sono davvero inferiori a lui, in questa e nella scorsa stagione, a cui si riferisce il premio. Di quelli davanti, se togliamo i già citati Haaland, Mbappé, Kane e Bellingham (oltre a Messi premiato per il Mondiale vinto) si può discutere: Salah o Lautaro? Lewandowski o Lautaro? Oggi, per noi, Lautaro. Vinicius o Lautaro? Alvarez o Lautaro? Ancora Lautaro, ma nel confronto con Vinicius (si tratta di un attaccante esterno) facciamo pesare soprattutto i gol, perché la tecnica in velocità del madridista è impareggiabile.

Lautaro in Italia — Proseguiamo: Osimhen o Lautaro? Nel campionato scorso il napoletano ha vinto la classifica dei cannonieri con 26 gol, cinque in più dell’interista arrivato alle sue spalle. Osimhen si è fermato per infortunio dopo 8 giornate, quando aveva segnato 6 gol a una media di uno ogni 103 minuti, mentre Lautaro era già a quota 10, con una media di uno ogni 74'. C’era già una bella differenza, ma è un peccato che il nigeriano si sia infortunato, sarebbe stato ancora una volta un grande duello. Potrebbe provarci il suo ex compagno Lukaku, però la Roma non è l’Inter anche se l’attacco romanista ha segnato appena 5 gol in meno di quello interista. No, in Italia nessuno è come Lautaro Martinez”, si legge.

