Polverosi (CdS): “Mercato? Inter entrata in un circolo virtuoso nel quale…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha commentato così il mercato di gennaio dell'Inter

"L’Inter è entrata in un circolo virtuoso nel quale ogni mossa sembra di una logica assoluta. Gosens porta a cinque il numero di esterni di una squadra che dovrà giocare campionato (di vertice), Champions (prossimo turno col Liverpool) e Coppa Italia (prossimo turno con la Roma): qualità e quantità assicurate. Gosens è un giocatore preciso per il calcio di Inzaghi, come lo è Caicedo che la Lazio ha colpevolmente trascurato scegliendo al suo posto Muriqi. Nella nuova squadra di Inzaghi l’attaccante dell’Ecuador potrebbe tornare quello della vecchia squadra di Inzaghi.".