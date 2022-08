Polverosi: “Milan e Inter due certezze, partono davanti a tutti. La Juve è una scommessa”

"Sono ancora le migliori, oggi più di ieri. Il campionato riparte da Milan e Inter, quanto hanno dimostrato nella stagione scorsa e quanto hanno realizzato sul mercato in questa estate le pone oltre il livello di Juventus, Roma e Napoli. Ma Milan e Inter risultano anche fra le maggiori contribuenti italiane a Qatar2022, così ci dobbiamo chiedere come torneranno dal Mondiale giocatori come Leao, Maignan, Tomori, Hernandez, Rebic, Giroud, De Ketelaere, Kjaer, Origi, Lukaku, Lautaro Martinez, Dumfries, Gosens (?), De Vrij, Brozovic, Correa, rappresentanti di nazionali in grado di arrivare almeno ai quarti di finale, in programma il 9 e il 10 dicembre. Tre settimane dopo riprenderà la Serie A. Per questo conviene concentrare la nostra attenzione soprattutto sulla prima parte, sulle 15 partite (più 6 per chi fa le coppe, più 8 per la Fiorentina se passa i play-off di Conference, più una per chi gioca i sedicesimi di Coppa Italia) da oggi al 13 novembre. E in questo primo pezzo di campionato, Milan e Inter sono avanti. Pioli sa che se vincere non è mai facile, rivincere lo è ancora di meno. E non sia da esempio il novennale della Juventus di Conte-Allegri-Sarri: all’epoca la concorrenza non era agguerrita come oggi, la Juve vinceva perché programmava e programmava perché vinceva, adesso tutto il contrario. Il contrario di Milan e Inter che vivono un presente solido pianificando il futuro. Sul piano calcistico percorrono strade diverse, la straordinaria qualità del Milan (basta pensare alla fascia sinistra: in Europa quante coppie sono più forti di Hernandez-Leao?), davanti alla straordinaria potenza dell’Inter derivata dal ritorno di Lukaku. Il derby alla quinta di campionato inizierà a stabilire il reale rapporto di forza".