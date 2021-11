Polverosi: “Milan-Inter? Inzaghi ha una risorsa in più rispetto a Pioli”

Le considerazioni sulle armi a disposizione dei due tecnici in vista del derby di Milano di questa sera

Alberto Polverosi, nel suo editoriale per TMW, ha parlato degli attacchi di Milan e Inter a poche ore dal derby. Queste le considerazioni nell'editoriale per il Corriere dello Sport: "Zlatan ed Edin avranno bisogno che i loro assistenti non siano vaghi come talvolta càpita. Leao, quando è in sé, quando è dentro la partita, può travolgerla; Lautaro Martinez, quando è in forma (e ora non è al top), può creare alla difesa avversaria perfino più problemi del suo partner. Leao parte da sinistra, troverà Skriniar a sbarrargli la strada, ma per evitare che arrivi a tutta velocità toccherà anche a Darmian il primo controllo; Lautaro, invece, verrà preso in carico da Tomori, sarà un duello diretto, anche questo decisivo per lo sviluppo e forse anche per il risultato del derby. Inzaghi ha una risorsa in più rispetto a Pioli, ha Correa in panchina. La risposta del milanista è Rebic, che però torna solo oggi a disposizione. Correa è il giocatore che risolve da solo, gli basta un briciolo di spazio per far valere la tecnica di cui è in possesso; Rebic invece ha bisogno di spazio e soprattutto di condizione".