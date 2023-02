Polverosi: “Inter-Porto? Chi passa può risolvere una parte di stagione”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha parlato così della sfida di Champions League tra Inter e Porto: "Cinque Coppe dei Campioni/Champions sul palcoscenico di questa partita, che possiamo definire come la partita di Mourinho: l’ha vinta col Porto nel 2004 e con l’Inter nel 2010. Sia nerazzurri che portoghesi stanno rincorrendo il sogno di un aggancio in testa al campionato, per l’Inter è un miraggio. E’ la ragione per cui questo ottavo di Champions può risolvere una parte della stagione di una delle due, o quanto meno può aiutare chi si qualifica a guardare il futuro con un po’ di ansia in meno".