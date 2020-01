Moviola GdS: “Pomeriggio no per Giacomelli. L’intervento di Donati lascia più di un dubbio”

La direzione di gara di Giacomelli ha lasciato a desiderare in Lecce-Inter. L’episodio più clamoroso è la dura entrata di Donati su Barella:

“Al Via del Mare pomeriggio no per Giacomelli in Lecce-Inter: al 20’ gol nullo a Lukaku per fallo in attacco su Dell’Orco col braccio largo, un minuto dopo dà giallo per a Donati per il piede a martello nell’entrata dura e pericolosa su Barella. Bene il Var Guida che lo manda al monitor ma l’arbitro non cambia idea, lasciando diversi dubbi. Rischia tanto anche Candreva, alto e pericoloso su Donati, ma anche per lui solo giallo. Sbagliato il rigore dato al Lecce al 48’ per mani inesistente di Sensi. Mandato al monitor dal Var stavolta corregge. Al 93’ brutta entrata di Meccariello su Biraghi, ma stavolta l’ammonizione data al giallorosso sembra più corretta”, si legge su La Gazzetta dello Sport.