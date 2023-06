Ponciroli: “City-Inter, Guardiola non può sbagliare. Tra Dzeko e Lukaku scelgo…”

“Guardiola non può sbagliare, in Inghilterra non può sbagliare da questo punto di vista e potrebbe diventare un vantaggio per l’Inter. Se i nerazzurri dovessero reggere nel primo tempo, magari andare all’intervallo sullo 0-0 allora può diventare pericoloso per il City. Il Chelsea di due anni fa conosceva perfettamente il City, per l’Inter è un’incognita. Se dovesse però trovare campo il City e magari anche il primo gol allora sarà finita. L’Inter è l’outsider totale, l’underdog che può finire malamente o fare un capolavoro”.