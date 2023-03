Ponciroli: “Deluso dall’Italia e da Mancini. Si parla tanto di giovani ma poi…”

“Sono delusissimo, ma lo ero già prima della partita. Si parla tanto di giovani, di metterli alla prova, ma il campo dice tutto l’opposto, basti vedere il centrocampo. La sensazione è che si pensi al risultato istantaneo e non alla progettazione, quindi è anche giusta la sconfitta, anche perché hai provato a vincerla alla fine. Non mi è piaciuta l’Italia, non mi è piaciuta la prestazione e la cosa mi fa preoccupare e non poco”.

“Mi ha deluso il nostro mister. Accetto la mossa Retegui, ma non mi va bene tutto il resto. Siamo pieni di giocatori interessanti, da Fagioli a Udogie e molti altri, non possiamo vedere in campo un Verratti alle prese con la sua peggior stagione o Jorginho che non ha continuità di rendimento. Ovviamente non è un attacco contro di loro, ma quando si parla di riprogrammazione bisogna partire dalle novità, e ieri non si sono viste. Bisogna mettere i giovani in campo, hai abbastanza partite per poter trovare nuova linfa, perché non puoi eventualmente aspettare l’europeo del 2024 per mettere i giovani tutti insieme all’improvviso. Sinceramente non capisco questo attendismo di Mancini, dato che è stato un precursore della linea verde. Ma se deve andare avanti in questo modo allora le strade si devono separare”.