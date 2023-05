Ponciroli: “Lautaro strepitoso, ma ci sono delle ombre verso il City: vi spiego”

Per la Fiorentina mi è dispiaciuto, io sono sempre per gli underdog e mi sarebbe piaciuto rivedere il nome della Fiorentina nell’albo d’oro. Credo che Commisso stia facendo tanto per la Fiorentina e meriterebbe un trofeo. Spero che questa sconfitta non condizioni la finale con il West Ham, che è una buona squadra, e spero soprattutto che la Fiorentina possa crescere a livello difensivo perché ha delle lacune enormi. Italiano ha fatto delle cose meravigliose, a prescindere da quello che succederà nella finale di Conference. Mi auguro possa vincere la finale, perché serve un trofeo che possa cambiare la visione di questo percorso a Firenze. Crescerebbe enormemente la stima nei confronti di Italiano e sarebbe la consacrazione per un progetto straordinario firmato Rocco Commisso”.