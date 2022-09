Ponciroli: “Questa risposta di Inzaghi mi ha dato fastidio. L’ambiente si accorge che…”

"Mi ha dato fastidio la risposta sulla staffetta Onana Handanovic. Non puoi dire “normale avvicendamento” in una partita come con il Bayern, e poi a fine match dici “col Torino torna Handanovic”. Inzaghi é in confusione, non si può trovare sempre la giustificazione. Lukaku può aiutare Inzaghi, mentre pesa l’assenza di Perisic e l’ambiente se ne sta accorgendo".