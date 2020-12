Poretti: “Conte giocherebbe sempre con Sensi: sarebbe un’altra Inter. Critiche impietose”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Giacomo Poretti, noto comico e tifoso dell’Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri in vista della gara di oggi con lo Spezia: “Da tifoso ma anche da avvocato difensore di Conte, dico che tutti sappiamo che lui avrebbe giocato sempre con Stefano Sensi, sarebbe stata un’altra squadra. Invece tutte queste critiche impietose: il club non può comprargli un fantasista ogni tre mesi. Io lo difendo perché sento che lui vorrebbe giocare sempre così, sarebbe un’altra squadra: ma ahimè ha il fisico un po’ fragilino. Spesso gli si dice che gioca male: ci credo, non ci sono quelli che saltano l’uomo”.