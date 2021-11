Porrini: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Juve rientrata in corsa, Milan e Napoli…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore Sergio Porrini ha parlato così del campionato dopo l'ultima giornata

"Il campionato non è mai stato chiuso, Napoli e Milan sono partite come meglio non si poteva e nessuno s’aspettava. Però il valore di altre, soprattutto l’Inter, fa sì che il campionato non potesse essere già chiuso. Mancano ancora tanti scontri diretti, logico pensare che ieri l’Inter abbia mostrato la sua forza, io la ritengo la favorita per la vittoria finale. I ko di Napoli e Milan, poi, fanno rientrare pure le altre inseguitrici, Juventus compresa. I bianconeri stanno ritrovando la solidità difensiva che non era più propria delle ultime partite, ora magari arriveranno anche gioco e occasioni. La Serie A, comunque, non è solamente per due squadre”.