Orsi: “Lautaro? Se voleva giocare contro il Napoli tornava prima. Non ci credo…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Radio Mattino Sport & News, Nando Orsi critica Lautaro Martinez. Secondo l'ex portiere, l'attaccante nerazzurro doveva anticipare il suo rientro ad Appiano in vista di Inter-Napoli. "Se i giocatori volevano giocare il 4 gennaio si dovevano presentare subito. Inutile girarci intorno, perché il Mondiale è finito il 18 dicembre e ti presenti il 29, per 11 giorni non ti sei allenato, non puoi pensare di giocare dopo 4 o 5 giorni".

"Se ti piaceva giocare contro il Napoli di presentavi 4-5 giorni prima, toglievi un po' di vacanze. Dal 18 dicembre a oggi hanno fatto 11 giorni di feste, non ci credo che hanno fatto un minuto di corsa in palestra, nemmeno se li vedo. Vero che sono discorsi che hanno fatto con la società, però se hai un po' di amor proprio e attaccamento... Se i giocatori volevano tornavano prima. Non so se basta una settimana dopo dieci giorni in cui non hanno fatto niente".