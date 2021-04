Porta 2021-22, tre strade. “Inter, non è escluso che per un altro anno…”

Il Giorno fa il punto sul futuro della porta nerazzurra: sono diverse le soluzioni che il club nerazzurro può adottare

Uno dei temi che l'incontro tra l'area tecnica dell'Inter e il presidente Steven Zhang dovrà risolvere è quello del futuro della porta. Samir Handanovic ha mostrato diverse incertezze nell'ultimo periodo e, anche per motivi anagrafici, andrà presto trovato il successore. Spiega in merito Il Giorno: "Le decisioni verranno influenzate anche dal budget previsto. Detto che non ci sono sul mercato degli Oblak o Courtois in partenza, bisogna scommettere sulla nuova generazione o su portieri già esperti ma ancora non arrivati al top club, vedi Musso a Udine, Silvestri a Verona, piuttosto che Cragno a Cagliari. Tutti portieri affidabili nelle rispettive realtà, che non sono però l'Inter, la cui maglia ha un peso specifico nettamente più difficile da gestire.

Ci sono anche portieri fatti in casa, cresciuti nel settore giovanile, ancora ritenuti acerbi per piazzarsi in pianta stabile in mezzo ai tre legni del Meazza. Filip Stankovic, titolare della Primavera, è di sicuro avvenire ma è anche un 2002. Di Gregorio viene da una buona annata a Monza, finora, così come aveva fatto bene a Pordenone: non è stato però mai impegnato in Serie A. C'è poi il brasiliano Brazao, da due anni in prestito nella B spagnola.

Prospetti interessanti, non ancora realtà consolidate. Vale anche per Radu, che la Serie A l'ha vista con il Genoa ed è oggi il vice-Handanovic. Per tutta la stagione è rimasto tale, mai una presenza, nemmeno quando lo sloveno è stato colpito dal Covid (l'Asl ha bloccato Inter-Sassuolo permettendo al titolare di recuperare). Con queste premesse, non è escluso che almeno per un altro anno le gerarchie rimangano le stesse", conclude il quotidiano.