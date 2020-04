Inter, il messaggio dei portieri del settore giovanile: “Insieme vinceremo, forti e determinati”

“Sono giorni in cui tutti viviamo una situazione difficile ma insieme vinceremo e ripartiremo più forti e più determinati, perché portieri si nasce, numeri 1 si diventa e noi lo siamo. Forza ragazzi! Forza Inter!”. Con queste parole gli allenatori dei portieri del Settore Giovanile nerazzurro hanno voluto mandare il loro messaggio di speranza e di lotta in questo momento difficile per l’Italia e il mondo intero.

Distanti per il bene comune ma uniti nella battaglia più importante, che oggi non si gioca in campo ma negli ospedali e nelle case. Proprio dalle loro abitazioni i giovani portieri nerazzurri hanno supportato questo messaggio scambiandosi virtualmente la palla con una serie di parate.

Il video finale è il risultato di un lavoro di squadra che unisce ragazzi e ragazze di diverse categorie, mettendoli virtualmente in contatto, uno di fianco all’altro, distanti ma uniti.

