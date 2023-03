Porto, in casa battute Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio. Contro l’Inter…

Poche ore al calcio di inizio di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I portoghesi, per qualificarsi, devono ribaltare l'1-0 dell'andata, e per farlo proveranno ad appoggiarsi al bilancio positivo contro le formazioni italiane. Tuttosport ricorda gli ultimi precedenti giocati al Do Dragao:

"Il Porto, tra il 2003 e il 2021, ha infatti stecchito tutte le nostre big con un perfido gusto per la par condicio. Ultima della serie il Milan, battuto 1-0 grazie alla rete di Luis Diaz (19 ottobre 2021). Quindi è toccato alla Juve (17 febbraio 2021, 2-1 con i gol di Taremi, Marega e Chiesa); alla Roma (6 marzo 2019, 3-1 ai supplementari firmato Tiquinho Soares, De Rossi, Marega e Fernando Andrade); al Napoli (13 marzo 2014, 1-0 grazie al lampo di Jackson Martinez) e infine alla Lazio (10 aprile 2003, 4-1 con il gol iniziale di Claudio López cancellato dal poker firmato Maniche, Jorge Costa, Derlei e Postiga). Sfida non banale, quella per gli interisti, considerato che in panchina si affrontavano Roberto Mancini e José Mourinho (che poi quella Coppa Uefa l'avrebbe vinta). A chiudere il cerchio, un altro dato poco confortante: neppure l'Inter ha mai vinto a Porto (1-1 e 2-0 tra il 23 febbraio e il 19 ottobre 2005)".