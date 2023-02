Inter-Porto, tanti dubbi di formazione per Conceicao: le ultime

"Stasera i dubbi sono legati alle condizioni non ottimali di alcuni singoli del Porto: Evanilson è partito con la squadra come Uribe e Galeno ma Conceiçao deciderà all’ultimo sul loro impiego. Lo stesso vale per Otavio, a destra. «Ogni ora che passa è importante per un recupero di chi sta meno bene: spero che dall’allenamento di domani (oggi) si possa avere qualche buona notizia. Credo che la differenza tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei e le altre sia ampia, se pensiamo a chi può vincere la Champions League. Ma parliamo sempre del miglior torneo del mondo»".